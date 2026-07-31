CODESAL anuncia un nuevo llamado a licitación para la concesión de tres paradores en el Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura de un nuevo llamado a licitación pública para la concesión de tres paradores en distintos espacios del Lago:

Playa Sol

Playa Médicos

Playa Península

La apertura de sobres se realizará el 10/08/2026 a las 10 am en las oficinas de la Corporación. Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

Con este llamado, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan fortaleciendo la infraestructura turística y promoviendo la participación de actores locales en la prestación de servicios, consolidando al Lago de Salto Grande como un destino cada vez más atractivo y con mejores propuestas para sus visitantes.

Asimismo, se invita a todas las personas interesadas a presentar sus propuestas, alentando a quienes deseen asumir el desafío de ofrecer nuevas experiencias gastronómicas que contribuyan al crecimiento y diversificación de la oferta turística del Lago de Salto Grande.