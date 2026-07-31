LA MUNICIPALIDAD EJECUTA OBRAS INTEGRALES EN CALLE LA PAMPA PARA ASEGURAR PAVIMENTO DE MAYOR DURABILIDAD

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) está realizando el cambio de las redes de agua potable y cloacas, previo a la pavimentación de calles, lo que resulta fundamental ya que se evita romper el asfalto nuevo, optimiza la presión del servicio y previene hundimientos o pérdidas tempranas.

Esto se traduce en darle mayor vida útil a la nueva carpeta asfáltica porque impide futuras roturas costosas en calzadas ya terminadas. Los trabajos se concentraron sobre calle La Pampa, entre Presidente Illia y Dr. Sauré, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de realizar previamente todas las obras de infraestructura necesarias para asegurar calidad y durabilidad: “este sector está comprendido en el plan de pavimentación y repavimentación de calles que lleva adelante la Municipalidad, donde el reemplazo de cañerías es fundamental. Son obras complementarias que llevan tiempo, representan una inversión importante y se hacen con recursos propios”.

En esa línea dejó en claro que “sería una irresponsabilidad pavimentar sin hacer este recambio de válvulas y extensiones de la red de agua potable y cloacas porque al Municipio le costaría más recursos tener que romper nuevamente la calle”.

Asimismo Azcué le agradeció a los vecinos por el acompañamiento en este proceso y la paciencia de esperar tanto tiempo: “saben que estas obras mejoran la infraestructura del barrio, la calidad de vida y generan un beneficio para toda la ciudad”.

Por último, el intendente recordó que esta es una de las etapas del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que comprende 37 cuadras, agregando que ya se adjudicó una segunda instancia; que está próximo a comenzar la pavimentación con adoquines cuya Planta Municipal está en plena producción y que en días más se abre la licitación de ofertas para la nueva Planta Asfáltica que va a funcionar en el Parque Industrial.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que el objetivo es ejecutar intervenciones completas que contemplen tanto la infraestructura visible como la que permanece bajo la superficie.

“Queremos transmitir a los concordienses que tengan la tranquilidad de que estas son obras integrales, que cuando el asfalto esté terminado, debajo van a quedar las extensiones de las red de agua potable, cañería y válvulas nuevas como también cloacas renovadas” a lo que le sumó los cordones cuneta que “garantizan la duración del pavimento. Todo está pensado y diagramado para obtener un resultado correcto y perdurable en el tiempo” destacó Esquibel.