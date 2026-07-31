La UCU dictará un curso-taller sobre Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la práctica médica

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) abrió la inscripción para el curso-taller "IA Generativa y Automatización en el Consultorio: optimizando la práctica médica diaria", una propuesta de capacitación orientada a incorporar herramientas de inteligencia artificial y automatización en el ámbito de la salud.

La actividad se desarrollará del 18 de agosto al 6 de octubre de 2026, en modalidad virtual y presencial, con encuentros en el Aula Bari de la UCU. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto.

El curso estará a cargo del Lic. Pablo Javier Pérez Martínez y abordará la optimización de procesos clínicos y el diseño de asistentes virtuales, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan a mejorar la gestión diaria en consultorios e instituciones sanitarias.

La capacitación está destinada a médicos especialistas y generalistas, residentes, enfermeros, gestores del ámbito de la salud, directivos de instituciones médicas y estudiantes del último año de la carrera de Medicina.

En cuanto a los aranceles, la propuesta establece un costo de $200.000 para profesionales externos, $150.000 para docentes de la UCU y $130.000 para alumnos de la universidad.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico secretariamedicina@ucu.edu.ar.