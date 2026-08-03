CORTES DE TRÁNSITO POR CRECIENTE DEL RÍO URUGUAY

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, desde este lunes 3 de agosto está realizando cortes de calles, en distintos sectores, debido a la creciente del río Uruguay.

Las interrupciones se llevan adelante en los siguientes lugares:

Calles Coldaroli y 6º de Caballería.

Boulevard San Lorenzo Este y calle Mayor Quinteros.

Avenida Julio Roca y calle Chabrillón.

Calles Néstor Garat y Mayor Quinteros.

Calle Maipú, entre calles Montevideo y Salta.

Costanera baja, desde rotonda en calle San Juan hasta rotonda Almirante Brown.

Calle Batalla de Tucumán, entre calles Gastelacoto y Teniente de Navío Rafael Mendoza.

Avenida de los Pueblos Originarios, entre Carriego y rotonda Almirante Brown.

Se solicita a los conductores y transeúntes no retirar ni atravesar las vallas o cortes de seguridad con ningún tipo de vehículo. Circular con extrema precaución por la zona, solamente si es necesario, respetando las señalizaciones.