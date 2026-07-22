CONCORDIA RECIBIRÁ A MARCOS SENESI EN UN HOMENAJE DE TODA LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a participar del recibimiento oficial a Marcos Senesi, quien hizo historia al convertirse en el primer concordiense en integrar el plantel de la Selección Argentina de Fútbol en una Copa del Mundo, llevando el nombre de nuestra ciudad al máximo escenario del fútbol internacional.

El encuentro tendrá lugar este jueves 23 de julio, a las 17:00 horas, frente al ingreso principal del Palacio Municipal, donde se montará el escenario central para compartir un momento único junto a los vecinos de la ciudad.

Bajo el lema “Concordia recibe a Marcos Senesi”, la propuesta busca convertirse en un abrazo simbólico de toda la comunidad hacia uno de los suyos, reconociendo no solo su destacada trayectoria deportiva, sino también los valores de esfuerzo, perseverancia, humildad y compromiso que representa para las nuevas generaciones.

En primer término, Marcos será recibido de manera protocolar por las autoridades provinciales y municipales. Posteriormente, se trasladará al escenario principal para mantener un encuentro directo con la comunidad, compartir unas palabras y recibir el cariño de los concordienses.

El encuentro frente al Palacio Municipal constituirá la única actividad abierta al público prevista para esta visita. Por ello, se invita a todos los vecinos a acercarse a la Plaza 25 de Mayo para acompañar este homenaje y ser parte de un momento que quedará en la historia deportiva de Concordia.

Se invita a las familias, instituciones, clubes deportivos, escuelas de fútbol y a toda la ciudadanía a concurrir con banderas argentinas, camisetas, mensajes de aliento y, sobre todo, con el respeto y el afecto que caracterizan a nuestra comunidad.

Será una celebración sencilla, emotiva y profundamente ciudadana, donde Concordia tendrá la oportunidad de expresar su reconocimiento a un deportista que nunca dejó de representar con orgullo sus raíces.