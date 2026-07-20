La UCU realizará un seminario-taller sobre gestión de residuos y ciudades sostenibles

La propuesta, organizada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, invita a debatir sobre planificación urbana, economía circular y modelos de gestión sustentables. La inscripción ya se encuentra abierta.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) llevará adelante un seminario-taller destinado a reflexionar sobre uno de los principales desafíos ambientales y urbanos de la actualidad: la gestión de los residuos y la construcción de ciudades más sostenibles.

La actividad propone un espacio de encuentro y trabajo colaborativo en el que se analizarán experiencias locales e internacionales, tanto exitosas como aquellas que no lograron los resultados esperados, con el objetivo de extraer aprendizajes que contribuyan al diseño de políticas públicas más eficientes.

Durante el seminario se abordarán temas vinculados a la planificación urbana, la economía circular, la participación ciudadana y la implementación de modelos de gestión que puedan sostenerse en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno.

Desde la organización señalaron que estos debates no son exclusivos del ámbito académico, sino que involucran a gobiernos, instituciones, organizaciones sociales y a toda la comunidad.

La participación es abierta y quienes deseen asistir pueden inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU.