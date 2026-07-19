LA COSTANERA CONTINÚA SIENDO EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA VIVIR LA FINAL DEL MUNDIAL

La Municipalidad de Concordia informa que la Costanera continuará siendo el punto de encuentro para que vecinos y familias compartan los festejos de la final del Mundial, con convocatoria a partir de las 14 horas, en el Campo de Deportes.

En relación con la instalación de la pantalla gigante prevista para seguir en vivo el encuentro, se comunica que la decisión se tomará en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. La Municipalidad informará oportunamente cualquier novedad.

Asimismo, se recuerda que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante toda la jornada, con el objetivo de concentrar las celebraciones, en caso de un triunfo albiceleste, en la Costanera y facilitar el desarrollo del operativo de seguridad dispuesto para el evento.

Se invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de una jornada de encuentro, alentando a la Selección Argentina con responsabilidad y en un clima de alegría y convivencia.