SE REALIZÓ ACTO CONMEMORATIVO A 32 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA

Al conmemorarse este 18 de julio el 32 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), este viernes se llevó a cabo el acto organizado por la Comisión Directiva de la Asociación Unión Israelita de Concordia, la Comisión Directiva de la Kehilá Sefaradí Agudat Israel y la Municipalidad de Concordia.

La ceremonia incluyó el encendido de velas y la colocación de una ofrenda floral en homenaje a las 85 víctimas fatales, entre las que se encontraban tres concordienses: Rosa Perelmuter, Silvia Portnoy y Rebeca Behar.

El secretario de la Unión Israelita de Concordia, Ernesto Hafter, destacó la importancia de “tener memoria y mantener ese recuerdo, entender que somos una comunidad que tiene que estar unida. La memoria es algo indispensable e imprescindible”.

Por su parte el presidente de la Kehilá Sefaradí Agudat Israel, Adrián Benjuya, hizo alusión a la magnitud del atentado, remarcando que “han pasado 32 años y pasar delante del nuevo edificio de la AMIA, con los nombres de las víctimas por el ataque del 18 de julio de 1994, estremece el alma. Un ataque, que además de las víctimas fatales y los heridos, dejó profundas consecuencias para toda la comunidad”.

El secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, sostuvo que “en este día recordamos la memoria de las 85 víctimas de las cuales tres eran concordienses. Nuestro deseo es que su memoria nos permita seguir construyendo una comunidad más justa, con tolerancia, con respeto, sin violencia, y que podamos vivir en paz”.