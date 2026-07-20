La Provincia coordina con municipios protocolos preventivos ante el fenómeno de El Niño

Ante los pronósticos meteorológicos que anticipan la consolidación del fenómeno climático de El Niño, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil, puso en marcha una agenda de trabajo con los municipios que presentan mayor riesgo hídrico, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias.

El plan contempla reuniones técnicas con autoridades locales para unificar criterios de actuación, fortalecer los sistemas de alerta temprana y definir los mecanismos de asistencia a la población en caso de inundaciones o fuertes tormentas.

Durante los encuentros se analiza el uso de mapas de riesgo actualizados elaborados junto a la Agencia Federal de Emergencia (AFE), además del apoyo logístico que brindarán los distintos ministerios provinciales. En paralelo, los municipios avanzan con tareas de limpieza de desagües, mantenimiento de defensas, saneamiento urbano y control de bocas de tormenta.

Desde Defensa Civil explicaron que el trabajo preventivo contempla dos situaciones principales. Por un lado, el riesgo pluvial, generado por lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, y por otro, el riesgo fluvial, relacionado con las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay debido al aumento del caudal proveniente de las cuencas del sur de Brasil.

En ese contexto, las autoridades señalaron que la mayor preocupación está centrada actualmente en la costa del río Uruguay, debido a la rapidez con la que suelen producirse las crecidas en esa cuenca.

Además, los especialistas advierten que los efectos de El Niño coincidirán con la llegada de la primavera, una estación caracterizada por abundantes precipitaciones, sobre un territorio que ya presenta altos niveles de humedad debido a las lluvias registradas durante los últimos meses.

En la costa del Uruguay, donde se encuentran ciudades como Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, el operativo provincial está enfocado en el monitoreo permanente del nivel del río y en la activación de alertas tempranas para anticipar cualquier situación de riesgo.

En tanto, en el delta entrerriano y la zona sur de la provincia —Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas— se planifican eventuales evacuaciones, el traslado preventivo de ganado hacia zonas seguras y el mantenimiento de la transitabilidad sobre la Ruta Nacional 12 y otros caminos estratégicos.

Por otra parte, en localidades de la cuenca interna como Gualeguay, Villaguay y Rosario del Tala, las acciones se concentran en minimizar el riesgo de anegamientos mediante el control del escurrimiento de arroyos y cuencas menores.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de la prevención y solicitaron la colaboración de los vecinos mediante acciones sencillas que pueden reducir el impacto de las tormentas.