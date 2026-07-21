EL MUNICIPIO SIGUE CON LAS TAREAS DE DESPEJE DE LA VÍA PÚBLICA Y ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORA L

DESPEJE DE LA VÍA PÚBLICA Y ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL

Durante esta mañana, el intendente Francisco Azcué estuvo recorriendo el asentamiento La Bianca, sector que también se vio severamente afectado por el temporal del sábado, donde la Municipalidad de Concordia estuvo trabajando en terreno atendiendo las demandas de los vecinos.

Tal como ha venido sucediendo a lo largo de estos días, en un operativo conjunto entre diferentes áreas, los trabajos se concentran en asistir a las familias afectadas y despejar la vía pública con el retiro de árboles, ramas, levantamiento y reposición de postes.

Personal y equipos de la Secretaría de Servicios Públicos siguen con las tareas de limpieza y despeje de la vía pública, trabajo que resulta fundamental para habilitar el tránsito y el normal desarrollo de las actividades cotidianas de los vecinos, principalmente en Villa Zorraquín.

La restitución del alumbrado público se realiza a medida que se permite acceder a los lugares afectados como también se sigue colaborando con las tareas de restablecimiento de energía eléctrica.

Además, desde la Dirección de Electrotecnia se hizo un relevamiento en diferentes sectores de la ciudad para verificar el estado de las cámaras de seguridad.

TRABAJO EN TERRITORIO

Paralelamente, agentes territoriales de la Secretaría de Desarrollo Humano continúan relevando, asistiendo a vecinos y dando respuestas a las demandas que van surgiendo, siendo prioridad la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Tras haber recorrido el lunes el barrio Pampa Soler y este martes el asentamiento La Bianca, el operativo continuará este miércoles en Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín, donde los equipos municipales seguirán brindando atención y acompañamiento a los vecinos.

Hasta la tarde de este martes y a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se registraron un total de 402 pedidos de asistencia.

Cabe recordar que para solicitar asistencia, la Municipalidad mantiene habilitado el número de WhatsApp 345 413-2744 o de manera presencial en las oficinas de La Rioja y Sáenz Peña.