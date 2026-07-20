Cooperativa Eléctrica detalló el protocolo tras el temporal

Al momento de hacer uso de la palabra, el presidente de la distribuidora eléctrica de Concordia, Marcelo Spinelli, comenzó señalando que “ha habido mucha preocupación estas últimas 48 horas por el evento ocurrido en la madrugada del sábado, el cual es de público conocimiento”.

En ese sentido, mencionó que “nadie recuerda que en la ciudad haya existido un evento climático con la ferocidad, la violencia y el poder destructivo que existió en una franja que ya está identificada”. También detalló que durante el fenómeno “se cayeron las líneas y se cortó el suministro desde donde recibe la electricidad la ciudad”.

Según Spinelli, “cuando se corta, uno ya tiene previsto un tiempo de reparación. Sin embargo, cuando se empezó a valorar la intensidad del daño y a recorrer la zona afectada, nos dimos cuenta de que estamos hablando de una cosa muy grande, con un alcance gravísimo para la gente: cientos de postes caídos, líneas en el suelo (algunas aún energizadas), 2000 metros de línea caída por un lado, 3000 metros por el otro, postes y árboles gigantescos sobre las líneas que, para removerlos, requieren grúas especiales”.

El presidente de la distribuidora además mencionó que durante la mañana de este lunes “se volvió a caer un árbol que ya estaba afectado sobre un transformador grande en una villa termal, ahí en Villa Zorraquín; la verdad es que uno mira las imágenes y se agarra la cabeza porque no puede entender la ferocidad de la tormenta”.

Sobre la naturaleza del fenómeno climático, Spinelli dijo que “algunos hablan de que es una especie de tornado, y algunos dicen directamente que fue un tornado lo que sufrió esa zona”. En ese marco, detalló que “rápidamente, el personal de la Cooperativa se puso en marcha para determinar el origen de los cortes, la magnitud de los daños y la tarea a realizar. Se pusieron en contacto con la gente de Salto Grande, teniendo en cuenta que las líneas de alimentación vienen de allí y son propiedad de Enersa”.

En el caso de Enersa, “mandaron los equipos, se distribuyeron las tareas, se detectó el problema y se abocaron a la tarea de repararlo”, agregó.El directivo explicó que “nunca en la ciudad hubo un corte de 12 horas; jamás en la historia la Cooperativa Eléctrica sufrió un corte de semejante magnitud”. Especificó que la duración del corte “tiene que ver con la magnitud de los daños, y la vuelta al servicio también está relacionada con los daños padecidos.

La reparación es tremenda y hemos recibido apoyo a niveles nacionales y del movimiento de cooperativas de la provincia; algunos equipos están llegando desde esta mañana para colaborar con la Cooperativa en un extraordinario gesto de solidaridad”.En ese sentido, Spinelli pidió “disculpas a la gente y comprensión por el hecho.

Nadie tiene la culpa de que hayamos padecido semejante drama climático, imprevisible, que nos obligó a enfrentarnos a la emergencia de madrugada”.Por su parte, el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana, realizó un “recuento en horarios y secuencia de los hechos”. Comenzó señalando que “el corte se inició a las 3:15 de la madrugada del día sábado.

Una primera información a través de los grupos de WhatsApp la tuvimos a las 4 de la mañana, o antes. Ahí ya empezamos a ver la situación, antes de evaluar qué era lo que estaba pasando, porque era imposible salir a recorrer las zonas, ni siquiera de forma personal”.Luego, destacó que la secuencia “fue que a partir de las 6 de la mañana, cuando aclaró un poco, se empezó a poder ver de distintas maneras qué es lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta de que el mayor problema fue en el noroeste de la ciudad y, a partir de allí, se empezaron a tomar los recaudos”.