LA MUNICIPALIDAD RELOCALIZÓ Y PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL CDI “MANITOS PINTADAS” DEL BARRIO EL SILENCIO

FUNCIONAMIENTO EL CDI “MANITOS PINTADAS” DEL BARRIO EL SILENCIO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante la relocalización y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil “Manitos Pintadas” en el barrio El Silencio.

El nuevo lugar apunta a la optimización de los recursos municipales y consolidar las políticas públicas destinadas a la primera infancia, además de garantizar atención integral para niños de 45 días a 3 años.

El centro continuará ofreciendo un espacio seguro de cuidado, alimentación, estimulación y acompañamiento, promoviendo también el trabajo articulado con instituciones del barrio y distintas áreas municipales para fortalecer la promoción y protección integral de derechos.

El intendente Francisco Azcué remarcó que desde la gestión se llevan adelante políticas públicas que “buscan transformar nuestra ciudad para que los barrios tengan voz, tengan visibilidad; para que nuestra gente pueda crecer, desarrollarse y que los niños tengan un espacio donde formarse” porque “estamos hablando del futuro de Concordia por eso el compromiso, más allá de las responsabilidades que tengamos cada uno, es el de trabajar juntos para brindarles contención, educación y oportunidades”.

En ese sentido sostuvo que esto es posible “gracias a una administración responsable y capacidad de gestión que destina los recursos a los sectores que más lo necesitan. Sabemos que el contexto no es el mejor y que a veces se tienen que tomar decisiones duras pero también es duro ver a un niño sin un espacio de contención o donde pueda comenzar a desarrollarse. Por eso elegimos invertir para recuperar estos lugares y ponerlos nuevamente al servicio de las familias” afirmó Azcué.

Por su parte el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto destacó la recuperación del CDI “Manitos Pintadas” es el resultado de “un análisis territorial realizado por el equipo técnico, que permitió identificar un crecimiento de la población infantil y una mayor demanda de espacios de cuidado, contención y estimulación temprana en el barrio. Era una meta que nos habíamos propuesto, hoy se pudo hacer y lo van disfrutar las familias junto a sus hijos”.

ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS

En el marco de esta acción, además, se realizó la entrega de materiales y elementos didácticos destinados a todos los Centros de Desarrollo Infantil, con el objetivo de fortalecer las propuestas pedagógicas y garantizar mejores herramientas para el desarrollo integral de las infancias.

Los CDI que recibieron los materiales fueron: “Arandanitos”, “Azahares”, “EPI”, “Hormiguita Viajera”, “Ivotí Porá”, “Miguitas de Amor”, “Naranjitas”, “Nidito de Sueños”, “Payasito”, “Rayito de Sol”, “Rincón de Luz”, “Semillitas de Amor” y “Trencito de Colores”.

La Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la primera infancia, priorizando la cercanía, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios de calidad para las familias de la ciudad.