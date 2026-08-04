EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES ATENDERÁ EN EL BARRIO ISTHILART NORTE
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.
Durante los días viernes 7, lunes 10 y miércoles 12 de agosto, se estará atendiendo en el barrio Isthilart Norte, en boulevard San Lorenzo Oeste y Yuquerí.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-5081414.
Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas.
Castraciones, a partir de las 10:30 horas.
Leave a Reply