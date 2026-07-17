OPERATIVO Y CORTES DE TRÁNSITO POR LA FINAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

La Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos llevarán adelante este domingo 19 de julio cortes de tránsito para garantizar el cuidado de los espacios públicos y la circulación de las personas que quieran asistir al Campo de Deportes a ver la final del Mundial de Fútbol 2026.

El operativo conjunto se realizará en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la zona de la Costanera y el centro, para facilitar la circulación y llegada al lugar. Es importante recordar que el acceso al punto de encuentro será solamente peatonal y que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público.

CORTES EN LA COSTANERA

En la Costanera, los cortes de calles se producirán desde las 11 horas, en los siguientes sectores:

Calles Carriego y Maciel García.

Maciel García e Isidoro Blainer.

Calles Scattini y Giovanni Travers.

Scattini e Isidoro Blainer.

Scattini y Giacomo de Donatis.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Scattini.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios (rotonda Almirante Brown).

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios (frente al Centro de Empleados de Comercio).

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Carriego.

Avenida Costanera de los Pueblos Originarios y Mitre.

CENTRO

En la zona céntrica, los cortes se realizarán, desde las 17 horas, en los siguientes lugares:

Calles Urdinarrain y San Luis.

San Luis y Bernardo de Irigoyen:

Urquiza y Catamarca.

Pellegrini y Catamarca.

Entre Ríos y Mitre.

Calles Hipólito Irigoyen y Mitre.

Urquiza y Buenos Aires.

Pellegrini y Buenos Aires.

La invitación para todos los concordienses que quieran alentar a la Selección Argentina es para las 14 horas, en el Campo de Deportes, donde habrá una pantalla gigante para ver el encuentro y festejar, caso que se dé un triunfo albiceleste.

Se solicita a toda la comunidad colaborar y respetar las indicaciones para que el domingo se pueda vivir una jornada que todos los argentinos esperan que sea histórica.