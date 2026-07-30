PRESENTACIÓN DE “CONCORDIA.NEGOCIOS”, UN NUEVO PROGRAMA PARA FORTALECER EMPRENDEDORES Y PYMES LOCALES

La Municipalidad de Concordia realizará la presentación oficial de “Concordia.Negocios”, un nuevo programa destinado a fortalecer el desarrollo de emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la ciudad, mediante capacitación, herramientas prácticas y acompañamiento especializado.

Se trata de una propuesta impulsada por la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Productivo, en articulación con instituciones educativas y entidades vinculadas al desarrollo económico local como ser la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

El objetivo es brindar herramientas de gestión y acompañamiento a negocios en marcha, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El lanzamiento se llevará a cabo el próximo lunes 3 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia. Durante la presentación se darán a conocer los objetivos y la metodología de este programa, que tendrá como primera experiencia piloto un trayecto de formación intensiva destinado a emprendedores con negocios en marcha de los sectores de comercio, servicios y turismo.

Concordia.Negocios busca acompañar a quienes ya desarrollan una actividad económica, brindándoles herramientas para mejorar la gestión, ordenar sus procesos, fortalecer sus estrategias comerciales y tomar decisiones con mayor información sobre sus propios negocios.

La primera edición contará con encuentros presenciales durante ocho semanas, donde los participantes trabajarán sobre cuatro ejes fundamentales:

• Diagnóstico y validación del negocio.

• Estrategias comerciales y ventas.

• Finanzas para la gestión del emprendimiento.

• Procesos y formalización.

La metodología estará basada en el aprendizaje aplicado, utilizando cada emprendimiento como caso de trabajo y promoviendo la incorporación de herramientas que puedan ser utilizadas en la actividad cotidiana.

PREINSCRIPCIÓN PARA EMPRENDEDORES

En el marco del lanzamiento, se informará la apertura de la preinscripción destinada a emprendedores de Concordia que cuenten con un negocio en marcha, ventas regulares y pertenezcan a los rubros de comercio, servicios o turismo.

La primera edición tendrá un cupo limitado de entre 30 y 40 participantes, con un proceso de selección orientado a conformar un grupo diverso y comprometido con la propuesta.

Concordia.Negocios representa una nueva instancia de trabajo conjunto entre el Municipio, instituciones educativas y el sector productivo, con el objetivo de impulsar el crecimiento de los emprendimientos locales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Concordia.

Quienes resulten interesados en participar del programa o quieran conocer más acerca de esta propuesta, deben comunicarse al teléfono: 345 508 5074 o a través del correo electrónico Concordia.negocios