MODO CULTURA: UN NUEVO CICLO PARA VIVIR EL ARTE EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en un trabajo conjunto con la Asociación Amigos de la Peatonal, pondrá en marcha Modo Cultura, un nuevo ciclo cultural pensado para acercar el arte a los espacios públicos y generar nuevos ámbitos de encuentro para vecinos, comerciantes y visitantes.

La propuesta nace con el objetivo de transformar la peatonal y el Paseo del Bicentenario en escenarios abiertos, donde la cultura sea protagonista a través de distintas expresiones artísticas. Música en vivo, danza, teatro, intervenciones para las infancias, exposiciones y otras propuestas formarán parte de una programación que buscará consolidarse en lo que resta del año.

El lanzamiento de Modo Cultura se realizará el próximo viernes 31 de julio, a las 18:30 horas, en la intersección de la Peatonal y el Paseo del Bicentenario, con la presentación de la artista concordiense Natalia Martínez, dando inicio a este nuevo espacio de encuentro cultural.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura señalaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la cultura y la comunidad, promoviendo el acceso libre a propuestas artísticas, brindando nuevas oportunidades de difusión para los artistas locales.

Asimismo, destacaron el acompañamiento de la Asociación Amigos de la Peatonal, con quien se viene trabajando de manera articulada para impulsar acciones que contribuyan a dinamizar uno de los principales corredores comerciales de la ciudad, promoviendo la actividad económica y generando nuevos espacios de convivencia ciudadana.