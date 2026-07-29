AZCUÉ DESIGNÓ UNA NUEVA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

La nueva responsable del área integra el equipo de Ceremonial y Protocolo desde 2017 y cuenta con una amplia experiencia en la organización y coordinación de actos oficiales y actividades institucionales.

El intendente Francisco Azcué designó una nueva directora de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Concordia.

Se trata de Macarena Llane, quien forma parte del equipo de Ceremonial y Protocolo desde el año 2017, desempeñándose en la planificación, organización y coordinación de actos oficiales, inauguraciones, conferencias, eventos institucionales y actividades protocolares.

A lo largo de estos años ha trabajado en la articulación con autoridades, organismos públicos, instituciones y fuerzas de seguridad, además de coordinar la logística y el desarrollo operativo de numerosas actividades de la gestión municipal.

Es Técnica en Organización Profesional de Eventos y cuenta con una trayectoria vinculada a la administración pública y la organización de eventos institucionales. Antes de incorporarse al Área de Ceremonial y Protocolo participó en la organización de congresos y eventos de alcance nacional, experiencia que fortaleció su formación en planificación, coordinación y gestión de actividades.

Al comunicar la designación, el intendente Azcué destacó la importancia de consolidar equipos de trabajo con experiencia y conocimiento de la administración municipal.

La Municipalidad de Concordia agradece a su anterior directora, Fátima Arce, el compromiso, la dedicación y la labor desempeñada.