INSCRIPCIONES HABILITADAS PARA EL 1° RURAL BIKE DE LOS VIÑEDOS Y LOS PECANES EN LA CRIOLLA

Quedaron habilitadas las inscripciones para lo que será, en La Criolla, la 1° edición del “Rural Bike de los Viñedos y los Pecanes” que se correrá el domingo 9 de agosto con horario de partida a las 9 de la mañana.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB se trabaja en los aspectos organizativos y se confirmó que el lugar de concentración para la largada y llegada será en el Salón Municipal de La Criolla. Prontamente se dará a conocer el circuito que promete ser exigente.

La competencia tendrá como escenario viveros pecanes del Vivero Santa María y bodegas de la firma Siandra Hermanos, quienes están colaborando con la competencia, al igual que lo hace la Municipalidad de La Criolla.

La prueba dispondrá de dos distancias, de 30 y 60 kilómetros, dependiendo de cada categoría. Cabe destacar que quienes realicen la distancia de 60 kilómetros afrontarán dos vueltas al circuito.

Desde la organización indicaron que las inscripciones se pueden llenar en el sitio www.encarrera.com.ar/lacriolla y las mismas estarán habilitadas hasta el viernes 7 de agosto a las 12 del mediodía con un costo de 50 mil pesos.

Cabe destacar que desde Bodega Siandra Hermanos dispuso, que una vez concluida la carrera, previo a la premiación realizarán una degustación de vinos con una picada para todos los competidores que sean parte de la competencia.

Prensa Amigos del MTB