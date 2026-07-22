CONCORDIA FUE SEDE DE UNA CAPACITACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DESTINADA A LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA PARA MOTOCICLISTAS

Durante este miércoles Concordia fue sede de la Capacitación y Certificación de Instructores y Evaluadores Prácticos de Motos de Centros de Emisión de Licencias, una instancia de formación impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de unificar los criterios de capacitación y evaluación teórica y práctica de los agentes que desempeñan funciones en los centros de emisión de licencias de la provincia de Entre Ríos.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y reunió a representantes de los municipios de Chajarí, Colonia Ayuí, Estancia Grande, Federación, Federal, General Campos, La Criolla, Los Charrúas, Los Conquistadores, Puerto Yeruá, San Jaime de la Frontera, San José de Feliciano, San Salvador, Santa Ana, Villa del Rosario y Concordia.

Durante la jornada, los participantes recibieron formación intensiva en contenidos teóricos y prácticos vinculados a la conducción segura de motocicletas. El programa incluyó técnicas de postura y uso correcto del casco, ejercicios de slalom, frenado, curvas y esquive, puntos ciegos, evaluación en pista, examen teórico y una instancia final de evaluación práctica mediante simulaciones.

Esperanza Ríos, integrante del Departamento de Educación Vial de la dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia, sostuvo que “estas jornadas de capacitación y exámenes tanto teóricas como prácticas se dan a nivel nacional y nos ayudan para que traslademos todos los conocimientos a los ciudadanos con el objetivo de que haya cada vez menos siniestros viales. Fue importante el poder juntarnos con colegas de diferentes lugares para unificar aquellos criterios que después trasladamos a la sociedad”.

Por su parte, Malvina Franco, instructora vial de la Municipalidad de Federación, valoró la posibilidad de capacitar a quienes cumplen el rol de formadores, subrayando que “a nosotros como instructores de manejo nos sirve un montón. Hace seis años que estamos trabajando en este ámbito y es la primera vez que nos toca a nosotros instruirnos. Celebramos estas instancias”.

Alejandro Velida, representante de Agencia Vial de la Municipalidad de Colonia Ayuí, sostuvo que “es la primera vez que me toca participar de jornadas de capacitación vehicular. Valoro la predisposición de los agentes de Nación que han venido a brindarnos sus conocimientos y, a su vez, es grato poder compartir estas jornadas con colegas de la región es beneficioso para todos”.

Además de fortalecer las capacidades de los agentes encargados de la emisión de licencias de conducir, la capacitación permitió intercambiar experiencias entre municipios y avanzar en la unificación de criterios para la formación de futuros motociclistas, con el propósito de mejorar la seguridad vial en toda la provincia.