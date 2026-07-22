UN SALÓN COMUNITARIO, QUE ERA USADO COMO LOCAL BAILABLE, PASÓ A SER UN ESPACIO DE LECTURA Y FORMACIÓN

En el mes de febrero de este año, la Municipalidad de Concordia recuperó el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio El Silencio, un espacio cuyo fin era utilizarlo para la realización de actividades para los vecinos del lugar pero sin embargo estaba destinado para el funcionamiento de un local bailable.

A partir de un trabajo conjunto entre distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano, se abrió una nueva Biblioteca Barrial, espacio donde, también se desarrollan actividades de alfabetización, apoyo escolar, talleres de capacitación, propuestas culturales y deportivas.

La intervención forma parte del Programa de Bibliotecas Municipales que impulsa la Subsecretaría de Educación y Cultura. Además, la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, realiza talleres de danza; de panadería y repostería; escuela de fútbol con valores y apoyo escolar.

“En este salón municipal funcionaba un local bailable, aunque parezca increíble. Un espacio que fue creado para los vecinos, para las familias, para los niños, había sido tomado por personas inescrupulosas para poner un boliche” afirmó el intendente Francisco Azcué, quien sostuvo que “lo pudimos recuperar, invertimos en el lugar y hoy es un espacio para todos los vecinos de El Silencio”.

Asimismo Azcué recordó que en lo que va de la gestión, se van recuperando 9 salones comunitarios que estaban en completo estado de abandono, vandalizados o destinados a la realización de actividades que no guardan relación con el uso que le deberían dar. “Le hicimos frente a un tipo de política nociva para la sociedad y nos pone muy contentos que en esos lugares hoy haya niños jugando, aprendiendo o mayores formándose”.

El secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, destacó el trabajo realizado para recuperar el edificio y ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad para que “las familias y los niños puedan acceder a un libro, a clases de apoyo, actividades deportivas y talleres. Entre todos podemos lograr grandes cosas”.

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Barrial de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Gustavo Barbisan, explicó cómo fue el proceso de recuperación del inmueble y la transformación integral del lugar: “Lo primero que hicimos fue desarmar todo lo que era la estructura y la ornamentación del local bailable. Después pusimos en condiciones los sanitarios, mejoramos la iluminación y transformamos el escenario en un espacio cultural. Hoy tenemos una biblioteca, un aula para talleres y un sector preparado para actividades comunitarias y de capacitación, todo realizado con personal municipal”.

En tanto, el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, José Centurión, manifestó que “toda iniciativa que ayude a la gente a desarrollarse, a soñar y a creer que una vida mejor es posible, es muy importante. Que la comunidad, las instituciones, la iglesia y la Municipalidad trabajemos juntos para mejorar la vida de las familias es el camino para recomponer el tejido social que tanto necesitamos”.

Con esta incorporación, la ciudad continúa fortaleciendo una red de más de 30 bibliotecas municipales distribuidas en distintos barrios, acercando el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de vecinos. Además, el plan prevé la apertura de cinco nuevos espacios, consolidando una política pública orientada a garantizar mayores oportunidades para niños, jóvenes y adultos.