EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES GRATUITAS ATENDERÁ EN EL BARRIO ISTHILART
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas.
Durante los días miércoles 29 y viernes 31 de julio, como el lunes 3 de agosto, se estará atendiendo en el barrio Isthilart Sur, en calle Isthilart y Las Heras.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje al Whatsapp 345-5081414. Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas. Para castraciones, a partir de las 10:30 horas.
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