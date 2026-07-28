ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE EN COLONIA ROCA

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que el sábado 8 de agosto se realizarán actualizaciones y extensiones de beneficios de tarjeta SUBE en Colonia Roca.
La atención se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en calle Santa Fe, entre Dr. Garasino y Los Robles, a partir de las 8 horas.
Primaria, secundaria y terciario: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución.
Docentes: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental.
Discapacidad: concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.
Cabe señalar que el vecino que no posea tarjeta SUBE y necesite recibir la misma, debe presentarse con fotocopia de DNI.
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