LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ OBRAS DE PAVIMENTO ARTICULADO POR MÁS DE 230 MILLONES DE PESOS

Mientras la Municipalidad de Concordia avanza con la producción de adoquines en la nueva Planta Municipal, esta mañana se abrieron las ofertas de la licitación pública para realizar la obra de pavimento articulado en calle Misiones, en el sector comprendido entre Boulevard San Lorenzo y calle Coldaroli.

La inversión supera los 230 millones de pesos, con recursos propios, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El Intendente Francisco Azcué, tras destacar la cantidad de empresas que presentaron ofertas, “lo que demuestra que la competencia ha crecido y es amplia”, explicó que “si bien tenemos una fábrica de adoquines y vamos a hacer pavimento articulado con nuestros propios recursos, en este caso se hace esta primera obra donde nosotros vamos a participar; el personal va a ganar experiencia y después, desde la Municipalidad, vamos a realizar las obras con recursos 100 % municipales”.

Sobre la elección del lugar a intervenir, Azcué destacó que, tal como viene sucediendo con otras obras comprendidas en el Plan de Infraestructura y Desarrollo, “los sectores son elegidos a partir de un estudio previo que determina no sólo las condiciones del suelo sino también si son calles donde pasan líneas de transporte urbano o hay escuelas o clubes. El objetivo es que se generen anillos de circulación”.

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, informó que en esta primera instancia se van a adoquinar cuatro cuadras, “de una arteria que comunica dos corredores viales importantes como los son calle Coldaroli y Boulevard San Lorenzo”.

Sobre la participación de personal municipal, Esquibel afirmó que el objetivo es que “adquieran conocimientos, trabajen en terreno y de esta forma queden preparados para las futuras obras que realizaremos desde la Municipalidad para continuar dando respuestas a las demandas de la comunidad”.

A la licitación se presentaron siete oferentes, de los cuáles dos resultaron inadmisibles por falta de documentación. Las empresas que cumplimentaron los requisitos fueron: Piuterra S.A; José Eleuterio Pitón SA; INCAR S.A.; Grinac Movimiento de Suelos S.R.L. y Construcciones de Ingeniería y Arquitectura COINAR S.R.L.