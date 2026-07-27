A TRAVÉS DE LOS ABORDAJES TERRITORIALES EL MUNICIPIO FORTALECE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS BARRIOS

Este fin de semana la Municipalidad de Concordia llevó adelante un nuevo abordaje territorial que contó con la participación de más de 20 áreas que recibieron y atendieron diversas demandas de vecinos de los barrios Tavella Norte y Tavella Sur; San Pantaleón y Victorino Simón.

Los ejes principales son la presencia en el terreno, el contacto directo con las familias y el trabajo en red, permitiendo realizar trámites, controles de salud y asistencia social, acortando distancias y tiempos.

El intendente Francisco Azcué remarcó que “acá lo más importante son los vecinos que pueden ser parte de estos espacios: haciendo trámites, interiorizándose sobre programas o beneficios, dialogando directamente con los funcionarios, cuestiones que quizás durante la semana por distancia o por los horarios, no pueden llegar hasta la Municipalidad”.

Para lograr estos objetivos, “buscamos lugares estratégicos, acercándonos a los barrios más alejados pero también con más familias, como fue en su momento la zona noroeste o el barrio Sarmiento. Vamos a seguir recorriendo los barrios, de manera periódica, durante todo el año” adelantó Azcué.

A lo largo de la jornada y a través de la Secretaría de Salud, junto a la Cruz Roja, se realizaron 50 atenciones médicas; se aplicaron 60 vacunas, permitiendo completar o actualizar el calendario nacional de vacunación. Además se hicieron testeos de HIV y sífilis y se atendieron consultas por anticoncepción.

Por su parte la Dirección de Veterinaria Municipal realizó 33 castraciones gratuitas y aplicó 65 vacunas antirrábicas a mascotas.

La Dirección de Bromatología realizó un curso de manipulación de alimentos, que contó con la participación de 28 personas.

Por su parte y a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, 60 personas participaron del curso para la obtención de la licencia de conducir y 150 personas realizaron los trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.