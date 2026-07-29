CODESAL | Noticias

RENOVARON SU CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL TRABAJO CONJUNTO

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) renovó por segundo año consecutivo el convenio marco de colaboración con Scouts de Argentina, reafirmando el compromiso de ambas instituciones de continuar trabajando de manera articulada en iniciativas vinculadas a la recreación, el turismo social, la educación ambiental y la participación comunitaria.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y contó con la participación de Ana Pugliese, directora del Distrito 1 de la Zona 20 de Scouts de Argentina, quienes celebraron la continuidad de un acuerdo que fortalece el vínculo entre ambas organizaciones y genera nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades en el entorno del Lago Salto Grande.

El convenio contempla importantes beneficios para Scouts de Argentina, favoreciendo la realización de actividades educativas, recreativas y de formación en los espacios administrados por CODESAL, promoviendo además el contacto con la naturaleza, la vida al aire libre y el desarrollo de experiencias que fortalecen los valores del movimiento scout. A su vez, la organización se compromete a brindar capacitaciones, talleres y propuestas comunitarias, además de acompañar el programa “Hora Feliz” con actividades recreativas destinadas a niños y adolescentes.

En ese marco, Ana Pugliese destacó la importancia de la continuidad de este trabajo conjunto:

“Es un paso muy importante el haber firmado por segundo año consecutivo este convenio de trabajo y colaboración con CODESAL, ya que nos permite a todos los scouts del distrito, de la zona y del país poder disfrutar de los campings de Punta Viracho y Las Palmeras y del entorno natural para poder llevar adelante diferentes actividades scouts. La mayoría de nuestras actividades las realizamos al aire libre para que los niños, jóvenes y adultos puedan tener un ambiente distinto de educación, fuera de las paredes del aula de las escuelas o de las pantallas que nos conectan con la tecnología.”

Durante la reuniones también se abordó la organización del campamento nacional “Aullidos”, que se desarrollará los días 3 y 4 de octubre y reunirá a más de 200 niños y niñas de entre 7 y 11 años, pertenecientes a la rama de Lobatos y Lobeznas, junto a alrededor de 60 educadores scouts.

En ese sentido, comenzaron a analizarse cuestiones vinculadas a la logística y a las necesidades que demandará el desarrollo del campamento, con el objetivo de planificar cada detalle de un evento que tendrá como escenario los espacios de CODESAL. Desde la Corporación manifestaron su permanente disposición para acompañar este tipo de iniciativas, entendiendo la importancia que representan para la formación, el aprendizaje y el crecimiento de niños y jóvenes.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó el valor de continuar fortaleciendo este trabajo conjunto: “Renovar este convenio significa seguir apostando a proyectos que tienen un enorme impacto social y educativo. Para nosotros es muy importante acompañar a Scouts de Argentina y poner a disposición nuestros espacios para que cientos de niños y jóvenes puedan vivir experiencias enriquecedoras en contacto con la naturaleza. Este tipo de acciones reflejan el compromiso de CODESAL con la comunidad y con el desarrollo de actividades que promueven valores, inclusión y educación.”

De esta manera, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa consolidando alianzas con instituciones de todo el país, promoviendo el desarrollo de propuestas que fortalecen el turismo social, la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los espacios naturales del Lago Salto Grande.