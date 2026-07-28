BENJAMÍN LÓPEZ HIZO HISTORIA Y SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER JUGADOR FORMADO EN LAS INFERIORES DEL CLUB ATL ÉTICO LAS HERAS EN DEBUTAR EN PRIMERA

BENJAMÍN LÓPEZ HIZO HISTORIA Y SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER JUGADOR FORMADO EN LAS INFERIORES DEL CLUB ATLÉTICO LAS HERAS EN DEBUTAR EN PRIMERA

El Club Atlético Las Heras escribió una página histórica en la Fecha 13 del Torneo de Primera División. En el encuentro disputado frente al Club Atlético Victoria, Benjamín López, de 17 años, debutó oficialmente con el primer equipo y se convirtió en el primer futbolista formado en las divisiones inferiores del club en alcanzar la Primera División.

Fundado en octubre de 2025, el Club Atlético Las Heras inició ese mismo año su proyecto deportivo con la creación de las categorías Sub-17, Reserva y Primera. Desde el primer día de ese desafío, Benjamín fue uno de los jóvenes que decidió sumarse y apostar por esta nueva institución.

Sin haber disputado anteriormente la Liga Concordiense para ningún otro club, comenzó su camino vistiendo los colores del General en la categoría Sub-17. Gracias a su compromiso, esfuerzo, disciplina y crecimiento deportivo, hoy alcanzó el objetivo de debutar en la máxima categoría de la institución.

Su estreno en Primera representa mucho más que un logro personal. Es la demostración de que el proyecto deportivo de Las Heras avanza con pasos firmes y que el trabajo realizado en las divisiones formativas ya comienza a dar sus primeros frutos.

Para el club, este debut marca un hito institucional: Benjamín López es el primer jugador surgido de las inferiores de Las Heras en vestir la camiseta de la Primera División, un hecho que reafirma el compromiso de seguir apostando por el desarrollo de los jóvenes y por un proyecto con identidad propia.

Desde el Club Atlético Las Heras felicitamos a Benjamín por este importante paso en su carrera deportiva y agradecemos a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes por acompañar su crecimiento desde el inicio de este sueño compartido.

La historia del General recién comienza, y Benjamín López ya escribió una de sus primeras páginas más importantes.