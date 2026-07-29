EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a los vecinos de la Comuna Colonia Roca que el próximo sábado 8 de agosto estará realizando los exámenes teóricos para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.

La actividad tendrá lugar desde las 8 horas en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en calle Santa Fe, entre Dr. Garasino y Los Robles.

Los interesados deben inscribirse previamente a través del número 3454 32 9685. Al momento de iniciar el curso deberán presentar fotocopia del DNI y llevar para tomar apuntes.