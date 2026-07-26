POR ROTURA DEL ACUEDUCTO ROCA SE PRODUCE UN CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que debido a una rotura del Acueducto Roca, el servicio de agua potable se verá interrumpido hasta el mediodía del domingo 26 de julio.
Los barrios afectados, son los siguientes:
La Bianca
Pampa Soler
Divino Niño
21 de Septiembre
Don Jorge
Lavardén
Tavella Norte.
Los trabajos se realizarán en la zona de Boulevard Ayuí, entre Boulevard Yuquerí y Virgen de Fátima.
Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de manera paulatina. Se agradece la comprensión de los vecinos y se solicita hacer un uso responsable del agua.
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