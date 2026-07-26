POR ROTURA DEL ACUEDUCTO ROCA SE PRODUCE UN CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que debido a una rotura del Acueducto Roca, el servicio de agua potable se verá interrumpido hasta el mediodía del domingo 26 de julio.

Los barrios afectados, son los siguientes:

La Bianca

Pampa Soler

Divino Niño

21 de Septiembre

Don Jorge

Lavardén

Tavella Norte.

Los trabajos se realizarán en la zona de Boulevard Ayuí, entre Boulevard Yuquerí y Virgen de Fátima.

Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de manera paulatina. Se agradece la comprensión de los vecinos y se solicita hacer un uso responsable del agua.