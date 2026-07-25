LA MUNICIPALIDAD IMPULSÓ UNA JORNADA PEDAGÓGICA QUE CONVOCÓ A MÁS DE MIL DOCENTES DE LA REGIÓN

Organizada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en articulación con la Dirección Departamental de Escuelas, se llevó adelante la Jornada Pedagógica “Concordia se encuentra para pensar la educación” que contó con la participación de más de mil docentes de nuestra ciudad y la región.

Durante la conferencia, que contó con la participación del Dr. Hernán Aldana, especialista en neurociencias aplicadas a la educación, se abordaron temáticas como el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación y diversas estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer prácticas de enseñanza más efectivas y significativas.

El intendente Francisco Azcué destacó la generación de espacios donde se trabaja con herramientas o temas relacionados al aprendizaje y la formación, remarcando que “esto es posible gracias a una acción articulada entre las instituciones, el sector privado y el Estado a partir del compromiso asumido por cada uno desde el lugar que nos corresponde”.

“La educación es un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad por ello es que desde nuestra gestión venimos trabajando con distintas acciones porque consideramos que, como en este caso, la formación de quienes enseñan constituye una de las mejores inversiones que una comunidad puede realizar” destacó Azcué.

El secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto sostuvo que la realización de este tipo de jornadas “le permiten a los docentes contar con más y mejores herramientas para llevar a las aulas y compartir un espacio de formación junto a uno de los principales referentes del país en el campo de la neuroeducación”.

El Dr. Hernán Aldana, es Licenciado y Doctor en Biología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurociencias, investigador con una extensa producción científica y una destacada trayectoria académica. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano durante diez años.

Actualmente se desempeña como profesor universitario en distintas carreras vinculadas a las ciencias de la salud y, desde hace más de quince años, dedica una parte fundamental de su labor a la formación de docentes de todos los niveles, acercando los aportes de las neurociencias al desafío cotidiano de enseñar.

La jornada contó con el acompañamiento de la empresa NEXON y la Iglesia “Jesús te Ama”.