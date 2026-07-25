El ciclo Las Palabras Quedan tendrá un nuevo encuentro con la obra de Juan L. Ortiz

(Foto: Esteban Courtalón)

El ciclo literario Las Palabras Quedan invita un nuevo encuentro este jueves 30 de julio a las 21hs en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná). Se compartirán en vivo lecturas de textos de Juan L. Ortiz. Con entrada libre y gratuita, organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Serán parte del encuentro, autores, lectores y también quienes conocieron al gran poeta entrerriano: Miguel Ángel Federik, María Elena Lothringer, Gustavo Aranda, Solidario Romero, Ferny Kosiak y Soledad Escobué.

En esta oportunidad, la actividad integra la programación del Primer Congreso «Entre Ríos, Entre Discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias», que se realizará en Paraná, junto a las V Jornadas de Literatura Entrerriana, del 29 al 31 de julio. Organiza FHAyCS-UADER, en homenaje a Juan L. Ortiz, a 130 años de su nacimiento.

(Foto: Ecio Bertellotti)

Las Palabras Quedan es una propuesta de la Secretaría de Cultura de la provincia dedicada a la obra de autores entrerrianos. Sobre el escenario, referentes de la literatura provincial comparten lecturas y conversaciones acerca de obras y vivencias compartidas. Ya pasaron por el ciclo, jornadas sobre Ernesto Ruiz, Marta Zamarripa, Ricardo Zelarayán y Selva Almada, quien presentó su último libro a sala llena.