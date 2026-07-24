Local Concordia

MÁS DE 20 ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁN ESTE SÁBADO UN ABORDAJE TERRITORIAL

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Con la participación de más de 20 áreas de la Municipalidad de Concordia serán parte este sábado 25 de julio de un nuevo abordaje territorial a realizarse en la Escuela Nº4 “Manuel José Lavarden”, ubicada en calle Laprida 2799, de 11 a 15 horas.

La convocatoria es para vecinos de los barrios Tavella Norte y Tavella Sur; San Pantaleón y Victorino Simón.

Los vecinos podrán acercarse y realizar trámites o recibir asistencia, de las siguientes áreas y programas:

Salud: se podrá acceder a completar esquemas de vacunación, controles médicos, pediatría y testeos junto a la Cruz Roja.

Asistencia y asesoramiento en: programas sociales, discapacidad, trámites, Juzgado de Faltas.

Charlas: nutrición y salud.

SUBE: La Dirección de Tránsito y Transporte realizará trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.

En ese sentido, se recuerda que para primaria, secundaria y terciario: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución.

Para docentes: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental de Escuelas.

Para discapacidad: concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.

En el caso de no poseer tarjeta y para poder otorgarle una, debe presentarse con fotocopia de DNI.

Esterilizaciones: la Dirección de Veterinaria Municipal llevará adelante una jornada de castraciones gratuitas y de aplicación de vacunas antirrábicas a mascotas. Para solicitar turnos con anticipación, al WhatsApp del área: 345-501 414.

Curso de manipulación de alimentos: cupos limitados con inscripciones en las oficinas de la Dirección de Bromatología, ubicadas en Roque Sáenz Peña N° 225, segundo piso, entre las 7 y las 13 horas.

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