MÁS DE 20 ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁN ESTE SÁBADO UN ABORDAJE TERRITORIAL

Con la participación de más de 20 áreas de la Municipalidad de Concordia serán parte este sábado 25 de julio de un nuevo abordaje territorial a realizarse en la Escuela Nº4 “Manuel José Lavarden”, ubicada en calle Laprida 2799, de 11 a 15 horas.
La convocatoria es para vecinos de los barrios Tavella Norte y Tavella Sur; San Pantaleón y Victorino Simón.
Los vecinos podrán acercarse y realizar trámites o recibir asistencia, de las siguientes áreas y programas:
Salud: se podrá acceder a completar esquemas de vacunación, controles médicos, pediatría y testeos junto a la Cruz Roja.
Asistencia y asesoramiento en: programas sociales, discapacidad, trámites, Juzgado de Faltas.
Charlas: nutrición y salud.
SUBE: La Dirección de Tránsito y Transporte realizará trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.
En ese sentido, se recuerda que para primaria, secundaria y terciario: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución.
Para docentes: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental de Escuelas.
Para discapacidad: concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.
En el caso de no poseer tarjeta y para poder otorgarle una, debe presentarse con fotocopia de DNI.
Esterilizaciones: la Dirección de Veterinaria Municipal llevará adelante una jornada de castraciones gratuitas y de aplicación de vacunas antirrábicas a mascotas. Para solicitar turnos con anticipación, al WhatsApp del área: 345-501 414.
Curso de manipulación de alimentos: cupos limitados con inscripciones en las oficinas de la Dirección de Bromatología, ubicadas en Roque Sáenz Peña N° 225, segundo piso, entre las 7 y las 13 horas.
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