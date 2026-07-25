Finalmente este sábado se realizará la “Bicicleteada solidaria por un amiguito” con epicentro en la plazoleta del Centro de Convenciones de Concordia ubicada en la intersección de calles San Lorenzo y Sarmiento. A partir de las 15.30 horas realizarán el recorrido por la ciudad que tiene como objetivo un fin solidario, el de colaborar con los grupos proteccionistas de la ciudad.

Una vez más, desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB en conjunto con “Los que siempre están” se unen a esta cruzada solidaria que busca concientizar sobre el cuidado de las mascotas y el compromiso como ciudadanos ante el maltrato animal.

La inscripción –que se tomará en el lugar– tendrá un valor de $2.000, además de la donación de 1 kilogramo de alimento balanceado, elementos que serán destinados íntegramente al cuidado y alimentación de perros y gatos que actualmente se encuentran bajo resguardo de voluntarios.

La convocatoria está abierta a personas de todas las edades y niveles de experiencia en ciclismo, por lo que no se trata de una competencia, sino de una bicicleteada recreativa y solidaria.

Prensa Amigos del MTB