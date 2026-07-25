CONTINÚA ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL FONDO “JÓVENES EN ACCIÓN CLIMÁTICA 2026” PARA FINANCIAR PROYEC TOS AMBIENTALES LIDERADOS POR JÓVENES

La Municipalidad de Concordia recuerda que continúa abierta, hasta el 4 de agosto de 2026, la convocatoria al Fondo “Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026”, una iniciativa internacional impulsada por Bloomberg Philanthropies junto a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Concordia es una de las 300 ciudades del mundo seleccionadas para integrar este programa, que busca promover la participación juvenil y financiar iniciativas ambientales diseñadas y lideradas por jóvenes de la ciudad.

El fondo otorgará subvenciones no reintegrables de entre 1.000 y 5.000 dólares estadounidenses para proyectos que promuevan la acción climática, la innovación y la participación comunitaria. Podrán postularse organizaciones sin fines de lucro con presencia en Concordia que presenten iniciativas lideradas por jóvenes de entre 15 y 24 años.

Cada proyecto deberá ser diseñado y ejecutado por un equipo integrado por, al menos, tres jóvenes y contar con el acompañamiento de una organización patrocinadora o postulante.

Podrán participar asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares, clubes sociales y deportivos, universidades y otras instituciones de la comunidad. Cada organización podrá presentar hasta tres proyectos, relacionados a alguno de los siguientes ejes temáticos: Energías renovables y eficiencia energética; Educación para la acción climática; Biodiversidad, infraestructura verde y adaptación al cambio climático; Gestión sostenible de residuos y economía circular.

Como parte del proceso de selección, los proyectos que resulten admitidos participarán de instancias de mentoría y fortalecimiento técnico antes de la evaluación final. Además, uno de los proyectos ganadores será seleccionado mediante una votación juvenil abierta, virtual y participativa, en la que podrán participar jóvenes de entre 15 y 24 años.

Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de agosto y los proyectos ganadores se darán a conocer el 28 de agosto de 2026. La ejecución de las iniciativas comenzará en septiembre y se extenderá hasta marzo de 2027.

Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico jovenesyaccionclimaconcordia o en la Subsecretaría de Ambiente, ubicada en Salta y Avenida Néstor Kirchner, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.