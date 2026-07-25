LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUO S SÓLIDOS URBANOS

La Municipalidad de Concordia puso en marcha el proceso de Licitación Pública N° 47/2026 para la contratación del servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El procedimiento se desarrollará bajo la modalidad de licitación pública, con presentación electrónica de ofertas y criterios de evaluación técnicos y económicos, garantizando transparencia, competencia e igualdad de oportunidades para los oferentes.

La contratación contempla la prestación integral del servicio de recolección, transporte y descarga de los residuos sólidos urbanos durante un plazo de cuatro años, con un presupuesto oficial de $16.320.000.000, por todo el período, impuestos incluidos.

La apertura de las ofertas se realizará el próximo 13 de agosto a las 10:00 horas, mientras que la recepción de propuestas permanecerá habilitada hasta las 9:30 horas de ese mismo día.

El llamado establece que las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas exclusivamente a través de la plataforma digital de proveedores de la Municipalidad, mediante un sistema de archivos encriptados que resguarda la confidencialidad de las propuestas hasta el momento de la apertura. Asimismo, deberán constituir las garantías previstas en el pliego para asegurar el mantenimiento de las ofertas y el cumplimiento del contrato.

El servicio abarcará las ocho zonas operativas de la ciudad que actualmente se encuentran tercerizadas, incorporando además la ampliación de la cobertura en 65 cuadras del barrio Pampa Soler. El pliego fija frecuencias específicas para cada sector, incluyendo recolección diaria en establecimientos educativos y en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, además de la prestación habitual en los distintos barrios de Concordia.

La selección de la empresa adjudicataria no se definirá únicamente por el precio ofertado. La Comisión Evaluadora analizará también aspectos técnicos fundamentales como la antigüedad y disponibilidad de la flota, la experiencia acreditada, la solvencia económica, las certificaciones de calidad y gestión ambiental, el plan operativo, los protocolos de contingencia y los sistemas de monitoreo satelital, entre otros requisitos establecidos en el pliego.

Además, la empresa que resulte adjudicataria deberá garantizar la prestación continua, regular y eficiente del servicio durante toda la vigencia del contrato, cumplir con la normativa laboral, ambiental y de seguridad, mantener sistemas permanentes de control y trazabilidad, facilitar las tareas de inspección municipal y reforzar los recursos humanos y materiales cuando las necesidades del servicio así lo requieran, sin que ello represente costos adicionales para el Municipio.

Desde el Municipio se destacó que este proceso busca asegurar la continuidad y calidad de un servicio esencial para todos los concordienses, mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente, con reglas claras para los participantes y mecanismos de control durante todas las etapas de la contratación.