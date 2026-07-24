LA MUNICIPALIDAD ALERTA SOBRE INTENTOS DE COBRO A FERIANTES DE SAN CAYETANO

La Municipalidad de Concordia alerta a la comunidad sobre mensajes que se están enviando donde se ofrecen puestos en la Feria de San Cayetano a cambio de remuneraciones económicas en nombre de la organización.

Esto corresponde a una maniobra de personas inescrupulosas que llevan adelante un claro intento de estafa ya que la participación de los feriantes es totalmente gratuita, sin tener que pagar ningún canon, tal lo impulsado por el intendente Francisco Azcué y aprobado por el Concejo Deliberante en la pasada sesión del jueves.

A quien haya recibido o reciba este tipo de mensajes, se le solicita no responder ni hacer ningún tipo de pago.

Se recuerda que la inscripción para participar de la feria se realizará entre el 27 de julio y el 2 de agosto y será exclusivamente a través del Portal del Ciudadano de la Municipalidad de Concordia (https://ciudadano.concordia.gob.ar/)