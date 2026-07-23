Codesal | Noticias

Concordia – La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) firmó un convenio marco de colaboración con el Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos – Filial Concordia, con el objetivo de generar acciones conjuntas que promuevan el turismo, la recreación y el desarrollo regional.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el presidente de la institución policial, José Juan Basse, estableciendo un marco de cooperación que permitirá fortalecer el vínculo entre ambas entidades y ampliar las oportunidades de acceso a los espacios turísticos administrados por la Corporación.

Ambas instituciones acordaron trabajar de manera articulada en la promoción del destino turístico Termas del Ayuí, Termas de Punta Viracho y los distintos espacios administrados por la Corporación, impulsando acciones de difusión que contribuyan a fortalecer la actividad turística de la región y acercar más visitantes al corredor del Lago de Salto Grande.

El convenio también prevé la posibilidad de desarrollar futuras acciones conjuntas vinculadas al turismo, la recreación y otras iniciativas de interés común, consolidando un trabajo institucional basado en la cooperación y el beneficio mutuo.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó la importancia de continuar generando alianzas con instituciones de la comunidad.

“Cada convenio que impulsamos representa una oportunidad para acercar nuestros espacios a más entrerrianos y fortalecer el turismo como motor de desarrollo. Queremos que cada vez más familias puedan disfrutar de los complejos administrados por CODESAL y conocer todo lo que el Lago de Salto Grande tiene para ofrecer.”

CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, continúa promoviendo acuerdos institucionales que fortalecen el turismo, impulsan el desarrollo regional y generan nuevas oportunidades para que más personas disfruten de los atractivos turísticos de Concordia y la región.