MARCOS SENESI FUE DECLARADO CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA

En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, el futbolista concordiense Marcos Nicolás Senesi Barón fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Concordia, la máxima distinción honorífica prevista por la Ordenanza Nº 38.537.

La iniciativa, impulsada por la concejal Celeste Fuscado, del bloque Juntos por Entre Ríos, reconoció su destacada trayectoria deportiva, los valores personales que lo acompañaron a lo largo de su carrera y el prestigio que brindó a la ciudad al representar a Concordia y a la Argentina en los más altos escenarios del fútbol internacional.

Durante el tratamiento del proyecto, Fuscado destacó el vínculo que mantiene desde hace años con la familia del homenajeado y puso en valor la posibilidad de conocer su historia antes de la trascendencia deportiva. “Conozco a la familia de Marcos Senesi desde hace muchos años. Compartí una etapa de mi vida muy cerca de ellos y tuve la oportunidad de conocer a Marcos cuando todavía era un chico de Concordia, mucho antes de que el país y el mundo lo conocieran como futbolista”, expresó la concejal.

En ese sentido, agregó: “Tuve el privilegio de conocer al Marcos de antes de llegar adonde está hoy puedo decir que es una persona que fue formada y transmite importantes valores como lo son la humildad, el esfuerzo y el compromiso”.

Nacido en Concordia, inició su formación futbolística en el Club Salto Grande, donde dio sus primeros pasos en el deporte. Con el paso de los años construyó una destacada carrera en el fútbol argentino e internacional, integró las selecciones juveniles y llegó a la Selección Argentina Mayor, llevando el nombre de la ciudad al máximo escenario del fútbol mundial.

Durante la sesión también se destacó que su trayectoria constituye un ejemplo para las nuevas generaciones, demostrando que la constancia, la disciplina y el trabajo sostenido permiten alcanzar los más altos niveles del deporte profesional.

Con esta distinción, el Concejo Deliberante reconoció a una personalidad que prestigia a Concordia y cuya trayectoria deportiva y humana representa un motivo de orgullo para toda la comunidad.

