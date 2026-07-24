EL MUNICIPIO CONTINÚA TRABAJANDO EN DISTINTOS SECTORES QUE FUERON AFECTADOS POR EL TEMPORAL

A casi una semana del temporal que afectó severamente a la ciudad, la Municipalidad de Concordia, en una acción coordinada entre distintas áreas, continúa trabajando en diferentes barrios a fin de responder las demandas presentadas.

Los sectores más afectados han sido Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, barrios Pampa Soler, La Arrocera y el asentamiento La Bianca dónde maquinaria, vehículos, personal y equipos territoriales realizan diferentes tareas en el marco de la emergencia.

El intendente Francisco Azcué estuvo recorriendo los sectores, dialogando con los vecinos y supervisando los trabajos que se llevan adelante para los cuáles determinó, desde el primer día, que todas las áreas municipales trabajen de manera coordinada para asistir a las familias afectadas, despejar la vía pública y restablecer los servicios esenciales.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se sigue con trabajos de retiro de árboles y ramas, restitución de postes para facilitar el restablecimiento del servicio eléctrico y alumbrado público. Además se realizaron reparaciones de semáforos y cámaras de seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Humano, estuvo trabajando en terreno, con relevamiento y dando asistencia a las familias. Hasta la mañana de este viernes se han recibido 410 pedidos de asistencia, priorizando la atención de las situaciones más complejas.

Las principales demandas tienen que ver con chapas, impermeabilizantes, colchones y ropa. Además se realizan entregas de módulos alimentarios, agua potable y kits de limpieza.

Para solicitar asistencia, la Municipalidad mantiene habilitado el número de WhatsApp 345 413-2744. También pueden realizarse consultas de manera presencial en las oficinas ubicadas en Sáenz Peña y La Rioja.