BROMATOLOGÍA RECUERDA QUE LOS MENORES DE UN AÑO NO DEBEN CONSUMIR MIEL PARA PREVENIR EL BOTULISMO DEL LA CTANTE

BROMATOLOGÍA RECUERDA QUE LOS MENORES DE UN AÑO NO DEBEN CONSUMIR MIEL PARA PREVENIR EL BOTULISMO DEL LACTANTE

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recuerda a la comunidad la importancia de no suministrar miel a niños menores de un año, una medida fundamental para prevenir el botulismo del lactante, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave.

La miel puede contener esporas de la bacteria Clostridium botulinum en los bebés menores de un año, cuyo sistema gastrointestinal aún no cuenta con el nivel de acidez ni con la flora intestinal necesaria para impedir el desarrollo de estas esporas, la bacteria puede colonizar el intestino, multiplicarse y producir la toxina botulínica, responsable de la enfermedad.

En cambio, la miel es segura para niños mayores de un año y para adultos sanos, ya que sus condiciones gastrointestinales permiten inhibir el crecimiento de la bacteria y evitar la producción de la toxina.

RECOMENDACIONES

No proporcionar miel, ni alimentos que la contengan, a niños menores de un año.

No colocar miel en chupetes ni en las tetinas de las mamaderas.

Lavar y cocinar adecuadamente las verduras destinadas a la alimentación de niños menores de un año.

Evitar que los niños lleven a la boca alimentos u objetos que hayan estado en contacto con la tierra.

Mantener una adecuada higiene de manos.