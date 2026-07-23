POR INICIATIVA DEL INTENDENTE AZCUÉ, EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA EXENCIÓN DE CÁNONE S PARA LA FIESTA DE SAN CAYETANO

La ordenanza, presentada por el bloque oficialista, a pedido del Presidente Municipal, exime por única vez del pago de los cánones municipales a quienes desarrollen actividades comerciales y de servicios durante la edición 2026 de la tradicional festividad. La medida busca acompañar la recuperación de Villa Zorraquín tras el temporal y marca el inicio de un trabajo conjunto con los feriantes.

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó esta mañana por unanimidad la ordenanza impulsada por el intendente Francisco Azcué, presentada por el bloque oficialista, que establece la exención excepcional del pago de los cánones municipales para quienes participen con actividades comerciales y de prestación de servicios en la Fiesta Patronal de San Cayetano 2026.

La iniciativa alcanza a todas las personas que se inscriban a través de la Subsecretaría de Gobierno para formar parte de la tradicional festividad y tendrá vigencia exclusivamente para la edición de este año.

La ordenanza establece que la exención tendrá carácter excepcional y será de aplicación exclusiva para la edición 2026 de la festividad, sin constituir un antecedente para futuras ediciones.

"Creemos en un Estado que acompaña y facilita. Por eso impulsamos esta exención para favorecer la participación de todos aquellos que quieran trabajar durante la Fiesta de San Cayetano, eliminando un costo y generando mejores condiciones para que puedan desarrollar su actividad", expresó el intendente Francisco Azcué.

El Presidente Municipal agregó que "frente a una situación excepcional, el Estado debe generar herramientas que acompañen a quienes hacen un esfuerzo todos los días. Esta medida busca facilitar el trabajo de emprendedores, feriantes y prestadores de servicios, permitiendo que más vecinos puedan aprovechar una celebración tan importante para Concordia."

Azcué adelantó además que esta decisión no representa una acción aislada, sino el comienzo de una agenda de trabajo con el sector. "Este es el primer paso de un camino que queremos recorrer junto a los feriantes. La intención es seguir dialogando, escuchando sus necesidades y construir, de manera conjunta, herramientas que permitan fortalecer su trabajo."

La Fiesta Patronal de San Cayetano constituye uno de los acontecimientos religiosos, sociales y culturales más importantes de Concordia. Cada año reúne a miles de personas provenientes de distintos barrios de la ciudad, de localidades de la provincia y de diferentes puntos del país, representando además una importante oportunidad de desarrollo para emprendedores, artesanos, feriantes y prestadores de servicios.