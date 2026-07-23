LA MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES CONTINÚAN TRABAJANDO PARA MANTENER A CONCORDIA LIBRE DE HLB

La Municipalidad de Concordia y la Asociación de Citricultores de Concordia renovaron el convenio de cooperación destinado a fortalecer las tareas de monitoreo, prevención y mitigación del HLB (Huanglongbing o Greening), una de las enfermedades de mayor impacto sobre la producción citrícola.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Francisco Azcué y el presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio, junto al secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide y la secretaria de la entidad, Melania Zorzi.

El convenio permitirá dar continuidad a las acciones de monitoreo que se desarrollan en el departamento Concordia para prevenir, detectar y mitigar el avance del HLB, mediante el trabajo de monitoreadores especialmente designados para esta tarea, en articulación permanente con el SENASA.

CLAVE Y ESTRATÉGICO

El intendente Azcué puso en valor la continuidad de este trabajo conjunto ya que de esta forma se logra “que Concordia siga libre de HLB. Sabemos que estos monitoreos son claves y estratégicos para seguir manteniendo este status sanitario, preservando una de las principales actividades productivas de la región”.

En esa línea, desde la Asociación de Citricultores, Malvasio destacó la continuidad del convenio “porque nos permite seguir trabajando con los monitoreos, que se realizan de manera incesante y que nos permiten mantenernos libres de HLB”.

Con esta firma, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y el trabajo articulado junto a las instituciones del sector, promoviendo políticas de prevención y cuidado sanitario que contribuyen a proteger una de las principales economías de la ciudad.