Pronóstico extendido: Concordia se encamina a dos semanas de poco sol, alta humedad y sin riesgo de tormentas graves

El invierno continuará mostrándose gris y pesado en la región. Las principales fuentes meteorológicas nacionales e internacionales descartan fenómenos severos, pero anticipan jornadas dominadas por la nubosidad y la inestabilidad leve.



Concordia. Las previsiones meteorológicas para los próximos 14 días confirman que la ciudad de Concordia y sus alrededores transitarán un período marcado por la monotonía climática. Tras las alertas y la inestabilidad registradas el pasado fin de semana, la atmósfera ingresará en una etapa de calma en cuanto a fenómenos severos, aunque el sol será el gran ausente de la quincena.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como los principales centros de monitoreo internacionales (entre ellos AccuWeather y The Weather Channel) coinciden en un escenario donde la humedad residual y el cielo cubierto serán los auténticos protagonistas.

Los tres ejes del clima para las próximas dos semanas

Poco sol y cielo gris: El firmamento permanecerá mayormente cubierto. Se esperan muy pocas horas de sol pleno, predominando los mantos nubosos densos que mantendrán las jornadas con una luz diurna atenuada.

El firmamento permanecerá mayormente cubierto. Se esperan muy pocas horas de sol pleno, predominando los mantos nubosos densos que mantendrán las jornadas con una luz diurna atenuada. Humedad persistente y lloviznas: Los niveles de humedad relativa se mantendrán elevados. Esto favorecerá la aparición de neblinas matinales, bancos de niebla en rutas de la región y eventos aislados de lloviznas breves o “garúas” que no sumarán milimetrajes de consideración.

Los niveles de humedad relativa se mantendrán elevados. Esto favorecerá la aparición de neblinas matinales, bancos de niebla en rutas de la región y eventos aislados de lloviznas breves o “garúas” que no sumarán milimetrajes de consideración. Tranquilidad y sin alertas vigentes: La buena noticia para la población y el sector productivo es la ausencia total de alertas meteorológicas. Los mapas de presión atmosférica descartan el ingreso de frentes fríos extremos o sistemas de baja presión que puedan desencadenar temporales o ráfagas de viento de peligro.

Tendencia térmica

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá templado a fresco. Las mínimas no perforarán el suelo de los valores polares, mientras que las máximas registrarán un leve y paulatino ascenso hacia el fin de semana, impulsadas por vientos del sector norte y este, llegando a rozar los 20°C a 23°C en la tarde.

Para quienes planifican actividades al aire libre, la recomendación es salir prevenidos con abrigo liviano y paraguas ante la constante amenaza de lloviznas débiles, aunque con la certeza de que no se registrarán eventos de lluvia fuerte en el corto y mediano plazo.