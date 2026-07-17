LA MUNICIPALIDAD ESTABLECIÓ UN CRONOGRAMA SEMANAL PARA EL RETIRO DE RAMAS

de la modificación de la Ordenanza Tributaria aprobada por el Concejo Deliberante, el servicio de retiro de ramas, escombros y residuos voluminosos, hasta 3 metros cúbicos, no se cobra el retiro.

Asimismo, con el objetivo de brindar un servicio más ágil y ordenado, se estableció un cronograma semanal de recolección dividido por zonas, lo que permitirá mejorar la respuesta a los pedidos de los vecinos y optimizar los recorridos.

Antes de sacar los residuos a la vía pública, es fundamental comunicarse al 105 para consultar qué día corresponde el retiro según la zona donde se encuentra el domicilio. Colocar ramas en la vía pública sin haber dado aviso puede dar lugar a sanciones.

En los casos en que el volumen de residuos supere los 3 metros cúbicos, el vecino deberá abonar el retiro.

Desde el Municipio se destacó que esta medida busca facilitar el acceso al servicio, reducir el costo para los contribuyentes y mejorar la limpieza de la ciudad mediante una recolección planificada.

Con la colaboración de todos los vecinos, Concordia puede mantenerse más limpia, ordenada y cuidar mejor el ambiente.