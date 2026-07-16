EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES FUERON CAPACITADOS SOBRE PAGOS DIGITALES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, junto al Banco de la Nación Argentina (BNA), se llevó a cabo una capacitación gratuita sobre “Medios de Pagos Digitales y Seguridad Informática”, destinada a emprendedores, comerciantes y público interesado en fortalecer sus conocimientos sobre herramientas digitales.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer las principales alternativas de cobro digital disponibles en el mercado, así como también incorporar herramientas y recomendaciones para proteger sus datos, prevenir fraudes y operar de manera segura en entornos digitales cada vez más utilizados por consumidores y empresas.

El encuentro contó con una importante participación de emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes, quienes aprovecharon el espacio para realizar consultas e intercambiar experiencias sobre la implementación de medios de pago digitales en sus actividades cotidianas.

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó que este tipo de capacitaciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, brindando herramientas concretas que permiten incorporar nuevas tecnologías, mejorar la gestión de los negocios y promover una mayor inclusión financiera.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Banco de la Nación Argentina, cuyos especialistas estuvieron a cargo de la capacitación, compartiendo conocimientos sobre medios de pago electrónicos, billeteras virtuales y medidas de seguridad informática para minimizar riesgos y fortalecer la confianza en las operaciones digitales.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo señalaron que continuarán impulsando instancias de capacitación y formación orientadas a acompañar el crecimiento de emprendedores y comerciantes, promoviendo la innovación, la digitalización y el desarrollo económico de Concordia.