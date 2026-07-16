LA COSTANERA SERÁ EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA VIVIR LA FINAL DEL MUNDIAL

La Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos diagramaron el operativo de seguridad para la final del Mundial de Fútbol que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio. En ese marco, la Costanera será el punto de encuentro para que los concordienses puedan disfrutar del partido y, en caso de un triunfo de la Selección Argentina, celebrar juntos en un espacio preparado especialmente para la ocasión.

La convocatoria será desde las 14 horas en el Campo de Deportes de la Costanera, donde se instalará una pantalla gigante para seguir en vivo la final del Mundial junto a vecinos y familias de toda la ciudad.

Con el objetivo de brindar un entorno seguro y ordenado, el acceso al predio será exclusivamente peatonal. Además, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en distintos sectores de la Costanera, los cuales serán informados oportunamente para facilitar la circulación y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Durante una reunión realizada este jueves en la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, autoridades municipales y policiales coordinaron las acciones que se desplegarán antes, durante y después del encuentro deportivo.

Las autoridades destacaron el comportamiento de los vecinos durante los festejos espontáneos del último miércoles en el centro de la ciudad y señalaron que el objetivo es que, si Argentina se consagra campeona del mundo, toda esa celebración se concentre en la Costanera, un espacio amplio y acondicionado para recibir a los hinchas, preservar la seguridad y cuidar los espacios públicos.

En ese sentido, se informa que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante la jornada, a fin de concentrar los festejos en la Costanera y facilitar el desarrollo del operativo de seguridad.

La reunión fue encabezada por la subjefa Departamental de la Policía de Entre Ríos, comisario inspector Liliana Miño, la Secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, el Secretario de Salud Diego Sauré, junto a representantes de la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Dirección de Eventos y el Ente Costanera.