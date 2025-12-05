AGENDA DE DICIEMBRE DE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, informa el cronograma completo de la Feria de Emprendedores de la Economía Social correspondiente al mes de diciembre, que tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo – Paseo del Bicentenario.

Esta feria, ya consolidada como un espacio de encuentro y promoción del trabajo local, reúne a emprendedores que ofrecen una gran variedad de productos: artesanías, manualidades, plantas de vivero, sublimados, panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas, verduras y hortalizas, entre muchas otras propuestas.

CRONOGRAMA

Jueves 11 y viernes 12 de diciembre

Jueves 18 y viernes 19 de diciembre

Horario: 08:00 a 20:00 hs.

Lugar: Plaza 25 de Mayo – Paseo del Bicentenario

Desde las áreas organizadoras destacaron que esta edición de diciembre es especialmente importante por la alta demanda de productos locales y artesanales en vísperas de las fiestas, lo que genera nuevas oportunidades para el crecimiento y la visibilidad de los emprendedores concordienses.

Asimismo, remarcaron que la feria no solo impulsa el consumo responsable y la economía social, sino que también fortalece los vínculos comunitarios y promueve el desarrollo de pequeños productores y artesanos de la ciudad.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de este espacio de trabajo, creatividad y esfuerzo emprendedor que continúa creciendo cada mes.