CODESAL Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS ACORDARON IMPULSAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL LAGO SALTO GRANDE

Firmamos un convenio para realizar concursos de ideas y planificar con calidad el futuro de nuestro principal destino turístico

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) firmó este lunes un convenio marco de colaboración con la Regional Noreste del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER), con el objetivo de planificar y ejecutar proyectos que pongan en valor el Lago Salto Grande.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Horacio Cristina, junto al Arq. Gastón Grantón, y por la presidenta de la Regional Noreste del CAPER, Arq. Soledad Popelka, acompañada por el tesorero de la institución, Arq. Gonzalo Noir y por el pro secretario de la junta Ejecutiva del Colegio, Arq. Santiago David.

“Queremos que el desarrollo del Lago se haga con planificación, con calidad y con la mirada de los mejores profesionales de Entre Ríos”, señaló Cristina tras la firma. “Este convenio nos permite abrir el juego a las ideas, a través de concursos que garanticen transparencia y excelencia en cada intervención".

El convenio establece un marco de cooperación para avanzar en la realización de concursos de ideas y de anteproyectos en distintos sectores del Lago Salto Grande. Esta herramienta busca convocar a arquitectos de toda la provincia, fomentar la diversidad de propuestas y asegurar procesos de evaluación técnicos para seleccionar las mejores alternativas.

En ese sentido la Arq. Popelka expresó “Los concursos de arquitectura son la herramienta más transparente y democrática para seleccionar las mejores propuestas. Es una oportunidad para que desde nuestra profesión podamos aportar soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del territorio.”

Para CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, esta decisión de gestión apunta a jerarquizar el destino turístico con proyectos sostenibles, que respeten el ambiente y mejoren la experiencia de concordienses y visitantes.

"El Lago Salto Grande es el corazón turístico de la región. Merece inversiones pensadas a largo plazo y con el respaldo de equipos técnicos especializados", agregó el presidente de CODESAL. "Con CAPER damos un paso clave para lograrlo".

Por su parte, la presidenta de la Regional Noreste del CAPER destacó la importancia de articular con el Estado: “Desde el Colegio celebramos este convenio ya que demuestra que la articulación entre el Estado y las instituciones profesionales genera mejores proyectos y fortalece la planificación de nuestras ciudades y espacios públicos.”

Con esta firma, CODESAL reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con instituciones para consolidar al Lago Salto Grande como un destino competitivo, ordenado y de excelencia.