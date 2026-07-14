El Municipio tiene que estar al servicio de la gente, no de la política

Hay una diferencia muy clara entre la vieja forma de hacer política y la manera en que nosotros decidimos gobernar Concordia. Mientras durante años el municipio estuvo al servicio de la política, nosotros trabajamos para que esté al servicio de cada vecino. Esa es la diferencia de fondo.

Está claro que, para algunos, el Estado fue durante años un lugar para repartir cargos, acomodar dirigentes, familiares y militantes, y utilizar los recursos públicos para construir poder político. Para nosotros, en cambio, el Estado existe para resolver los problemas de los vecinos.

Por eso, no me sorprende que quienes gobernaron durante décadas hoy salgan a defender un modelo que convirtió a Concordia, pese a su enorme potencial, en una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, con un municipio sobredimensionado, ineficiente y al servicio de los privilegios de la política antes que de las necesidades de los vecinos.

Pero son los concordienses los que dijeron basta a ese modelo. Basta de creer que el municipio es propiedad de un partido político. Basta de utilizar el esfuerzo de los contribuyentes para sostener privilegios. Basta de administrar pensando en la próxima elección.

Los recursos públicos son de los vecinos y quieren que los ocupemos para mejorarle su día a día, su calle, su barrio, su metro cuadrado con obras y mejores servicios.

Quienes hoy salen a cuestionar las decisiones que estamos tomando son los mismos irresponsables que, en el 2023 en un año electoral y durante la campaña, realizaron más de 900 incorporaciones entre pases a planta permanente y contratos, comprometiendo las finanzas municipales durante años. También, nos dejaron una deuda en dólares, obligaciones impagas y una administración desordenada que nos exigió actuar con responsabilidad desde el primer día.

Es muy duro y triste no renovar contratos, como también es duro ver a miles de vecinos que hace muchos años viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, excluidos, personas que no pueden acceder a lo básico para desarrollarse como agua, cloacas, calles en condiciones, alumbrado público.

Frente a esta realidad, tengo la responsabilidad de administrar los recursos de los concordienses, pensando en lo mejor para la ciudad. Por ello estamos obsesionados con optimizar los recursos, para llevar las obras de infraestructura y servicios que se necesitan. Para lograr subir la inversión en obras desde que iniciamos la gestión, tomamos distintas medidas como crear un sistema digital de compras y suministros, aplicar un sistema de control de gasto (lo que nos permitió bajar el consumo de combustible a la mitad, teniendo más vehículos), bajar la cantidad de empleados utilizando un criterio de necesidad para cada área. Cada vez que el estado es ineficiente porque tiene más empleados de los que necesita, está siendo injusto con los contribuyentes, y peor aún, está siendo deshonesto cuando esa sobrepoblación de empleados se debe a una política populista que otorgó beneficios a los militantes, amigos y parientes de los políticos.

Por ello, estamos ocupados en ser cada vez más eficientes como municipio. Estamos ocupados en cumplir con la prioridad que nos marcan los vecinos.

El orden y la eficiencia en la administración y la baja de gastos improductivos que hicimos desde el comienzo de la gestión, es lo que nos ha permitido llevar adelante el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario más importante de las últimas décadas, con una inversión histórica de aproximadamente 15 millones de dólares de fondos propios para el 2026, aún en un contexto económico muy complejo para todos los municipios del país. Porque cuando no se roba y se administra con eficiencia la plata alcanza.

Este Plan a largo plazo va a transformar los barrios de la ciudad y va a llevar soluciones que hace décadas piden los vecinos.

Mientras algunos siguen defendiendo un modelo que confundía el Estado con privilegios de unos pocos, nosotros estamos construyendo un municipio moderno, eficiente y transparente, donde el mérito, la profesionalización y el compromiso valgan más que el apellido, la militancia o el padrinazgo político.

Tengo muy en claro lo que prometí a los ciudadanos de Concordia y es lo que estoy haciendo junto con un gran equipo y empleados municipales comprometidos que comparten conmigo la vocación de servicio y el propósito de mejorar todos los días la vida de los vecinos de Concordia.

Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses: ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión.

Dr. Francisco Azcué

Presidente Municipal de Concordia



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