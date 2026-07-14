JORNADA PEDAGÓGICA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE “CONCORDIA SE ENCUENTRA PARA PENSAR LA EDUCACIÓN”

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a docentes de todos los niveles y modalidades a participar de la Jornada Pedagógica de Actualización Docente, una propuesta formativa que contará con la destacada intervención del Dr. Hernán Aldana, reconocido especialista en neurociencias aplicadas a la educación.

Bajo el lema “Concordia se encuentra para pensar la educación”, la actividad propone un espacio de reflexión, intercambio y actualización profesional, a través de una conferencia magistral dinámica e interactiva. Durante la misma se abordarán temáticas centrales como el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación y diversas estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer prácticas de enseñanza más efectivas y significativas.

La jornada se llevará a cabo el viernes 24 de julio de 2026, de 17:30 a 20:00 horas, en modalidad presencial, en el Salón "Jesús Te Ama" (Tavella 2123). La participación es gratuita, con inscripción previa obligatoria y cupos limitados de acuerdo con la capacidad del salón.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y deberán realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/TXRciz7CiqLBaDoq5. También se puede acceder al enlace desde la biografía de la cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Educación y Cultura (@concordia.educación).

Esta propuesta, coordinada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, representa una valiosa oportunidad para actualizar conocimientos, enriquecer las prácticas docentes y compartir un espacio de formación junto a uno de los principales referentes del país en el campo de la neuroeducación.

El Dr. Hernán Javier Aldana Marcos es un destacado biólogo y divulgador científico argentino, reconocido a nivel internacional por su trabajo en el ámbito de la neuroeducación, centrado en la aplicación de los conocimientos de la neurociencia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ejes temáticos de la jornada:

– Neurociencias aplicadas a la educación.

– Cómo aprende el cerebro.

– Atención, memoria y aprendizaje.

– Emoción y motivación en los procesos educativos.

– Estrategias para optimizar la enseñanza.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la formación docente y promueven una educación de calidad en la ciudad.