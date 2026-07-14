EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES ATENDERÁ EN EL BARRIO PARQUE FERRÉ SUR
La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que durante la próxima semana se dará continuidad al Programa Gratuito de Esterilizaciones Barriales.
Durante los días lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de julio, se estará atendiendo en el barrio Parque Ferré Sur, sobre calles Vélez Sarsfield y La Paz.
Las atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas, mientras que las castraciones, a partir de las 10:30 horas.
Para solicitar turnos, enviar un mensaje a WhatsApp: 345-508 1414.
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